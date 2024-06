Augmenta un 8,1% la despesa pública en protecció del medi ambient

La natura a la Vall d’Incles (arxiu)

La despesa pública en protecció del medi ambient al Principat d’Andorra inclou la despesa relativa a les accions dutes a terme en aquest àmbit pel Govern d’Andorra, els comuns i el Centre de Tractament de Residus d’Andorra (CTRASA). Així, definida en els termes anteriors, la despesa pública en protecció del medi ambient se situa en 34,0 milions d’euros l’any 2023, quantitat que representa un increment del +8,1% respecte a l’any 2022.

Aquesta xifra representa el 3,2% del liquidat total de les Administracions públiques i CTRASA (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les Administracions públiques), representa un 1% en relació al PIB i la despesa per càpita assoleix els 399,9 euros, envers els 386,0 euros de l’any 2022.

L’increment en la despesa en protecció del medi ambient ha estat per les accions dutes a termes per l’ordenació de deixalles i ordenació d’aigües residuals, principalment, com també en la protecció de la diversitat biològica i del paisatge.