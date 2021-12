Augmenta el risc de rebrot a la Seu d’Urgell fins als 1.512 punts

La Seu d’Urgell continua amb una incidència molt alta del coronavirus, amb un índex de rebrot de 1.512 punts (+333 respecte d’ara fa just una setmana). El Sant Hospital tenia aquest dilluns 5 ingressats amb COVID-19, dos més que la setmana passada. D’altra banda, hi ha catorze grups confinats, entre escolars i classes extraescolars. Pel que fa a la velocitat de transmissió del virus torna a superar el límit recomanat i està a 1,47, pràcticament la mateixa dada de dimarts passat i amb tendència a l’alça des de fa un mes.

Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos índexs han tornat a pujar i estan respectivament a 1.486 punts i a 1,57, per damunt dels llindars recomanats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. A banda de la Seu, el risc de rebrot més alt a la comarca el tenen Coll de Nargó, amb 5.298 punts, i Montferrer i Castellbò, que ha arribat als 1.523 punts. També tenen xifres altes els municipis d’Organyà (833), Fígols i Alinyà (680), Bassella (637), Oliana (497) i les Valls de Valira (325).

En relació amb l’Alt Pirineu i Aran, l’empitjorament és generalitzat. L’Rho7 és d’1,41 i l’EPG puja fins als 879 punts, amb un tant per cent de positius del 13,34% i nou ingressats.

Més vacunació

Pel que fa a la vacunació, les dades han augmentat per tercera setmana consecutiva, en bona part per l’exigència del passaport COVID. Aquest dilluns hi havia 14.108 (+105) habitants de l’Alt Urgell amb almenys una dosi, el 72,2% de la comarca, i 12.065 (+111) amb la pauta completa (70,5%). Aquests percentatges creixeran encara més aquesta setmana, que començarà la vacunació dels infants d’entre 5 i 11 anys.

En el seu balanç setmanal, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha recordat que la vacuna pediàtrica de Pfizer és “segura” i ajudarà a acabar amb els confinaments. Així mateix, ha explicat que la COVID no sempre és innòcua en infants, afegint que “qualsevol nova variant pot ser més agressiva en nens“. Fàbrega també ha reiterat la importància que tots els adults es vacunin per evitar infeccions greus. Així mateix, ha insistit en la necessitat de reduir contactes, fer-los amb mesures i complir els aïllaments, a més de mantenir les mesures de seguretat: distància entre persones, rentat de mans, ús de mascareta en locals interiors i nuclis urbans i ventilació.