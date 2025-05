Augment del 62,5% de viatges amb la integració tarifaria de l’Alt Pirineu i Aran i el Solsonès

Un conductor d’autobús (iStock)

El sistema tarifari de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida (ATM) va registrar el 2024 un total de 445.892 viatges, un 62,5% més que els 274.455 de l’any anterior. L’augment és el resultat de la integració, el gener de 2024, de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i el Solsonès a l’ATM de Ponent. L’increment de viatges s’ha produït en la pràctica totalitat de serveis de transport que comuniquen l’Alt Pirineu i Aran i el Solsonès amb altres comarques de Lleida.

Destaca el corredor entre Esterri d’Àneu, la Pobla de Segur i Lleida, amb 103.693 viatges registrats el 2024, una xifra que suposa un augment del 150% respecte als 41.567 viatges del 2023. La comunicació entre l’Alt Urgell i la Cerdanya amb Lleida ha passat de 85.076 viatges el 2023 a 133.018 el 2024. L’augment, en aquest cas, ha estat del 56%.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, assenyala que la integració “ha generat un augment molt significatiu de viatges” i també “ha suposat un estalvi important per a les persones usuàries”. En aquest sentit, recorda que “ara els veïns i veïnes de l’Alt Pirineu i Aran i el Solsonès poden utilitzar els títols integrats de l’ATM per a les comunicacions internes i també per als serveis que enllacen aquests territoris amb la resta de comarques que formen part del sistema tarifari de Lleida. Vetllem pel territori i pels seus habitants”. La consellera indica que “es tracta també de generar oportunitats, implementar serveis a tot el país i combatre el despoblament”.

La integració tarifària ha suposat per a l’ATM de Lleida la creació de la zona 3, que està formada per les comarques del Pallars Jussà, l’Alt Urgell i el Solsonès, i de la zona 4, que està formada per l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l’Aran i la Cerdanya.





T-16 i T-Jove

La incorporació també ha comportat que l’Alt Pirineu i Aran i el Solsonès disposin de la targeta T-16 per als menors de 16 anys i de la T-Jove per als menors de 30 anys. Fins al 16 de maig d’aquest 2025, l’ATM de Lleida ha expedit un total de 273 targetes T-16 i 158 targetes T-Jove.