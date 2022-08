Augment de l’IPC en el pagament de la prestació per als trasllats de radioteràpia

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres la modificació de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d’allotjament per a tractaments de radioteràpia. Es tracta d’un reglament que regula les tarifes, condicions i procediments per a accedir a aquestes.

Així, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que es desplacen diàriament als països veïns per a dur a terme sessions de radioteràpia, el Reglament va incorporar un servei de taxi diari individual adaptat als horaris dels tractaments de radioteràpia dels pacients: el conductor els recull al domicili, els porta al centre on duen a terme la sessió de radioteràpia i els retorna al domicili quan finalitzen la sessió.

Considerant que les tarifes no s’han revisat des de la posada en funcionament del servei el mes de gener del 2020, ara es modifica l’annex del Decret per a incrementar el valor de l’IPC (un augment del 3,3%) a les tarifes existents per al servei de taxi individual.

Les noves tarifes queden estipulades de la següent manera: