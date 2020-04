Auge de les aplicacions mòbils per facilitar les compres en línia

Renovar-se o morir, diuen. I això és el que està fent el petit i mitjà comerç d’Andorra per sobreviure a la crisi del coronavirus. La situació creada per la Covid-19 ha impulsat moltes botigues- que fins fa pocs mesos no veien cap necessitat d’estar presents a Internet-, a habilitar la venda en línia i el servei a domicili dels seus productes.

Al mateix temps, han aparegut desenes d’aplicacions mòbils i plataformes que ajuden els comerciants a fer arribar les compres als ciutadans. És el cas de RapidoCity, una plataforma informàtica gratuïta creada per la Taisia Gerasimova, una canadenca resident al país. Segons assegura, “la web permet a les empreses reprendre l’activitat comercial de forma efectiva mentre que no es puguin obrir al públic”. Per a Gerasimova, la diferencia de la seva aplicació, és que “permet programar compres pel mateix moment o per una data futura”.

D’altres empreses, com MarketPlace o CityXerpa, que fa temps que són al mercat, han notat un increment de la demanda del seu servei. “No ha estat fins ara que molts establiments no han vist una necessitat extrema d’estar ‘online’ per poder sobreviure”, asseguren des de MarketPlace. La seva ideologia, diuen, “sempre ha estat la d’ajudar als comerços al fet que la transició digital fos fàcil i ara, més que mai, ràpida”.

I és que si Mahoma no va a la muntanya… les bosses de la compra aniran a casa dels consumidors.