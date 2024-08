Atropellament mortal a l’altura de l’hotel Font de Ferro

L’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Arxiu

Aquesta passada nit de divendres va tenir lloc un atropellament que acabaria costant la vida a la víctima, una dona de 44 anys que creuava la calçada. Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 2,200 de la carretera general número 1 (CG-1), a l’altura de l’hotel Font de Ferro, a Sant Julià de Lòria. La Policia rebia l’avís de l’incident vial a les 20:33 hores.

La difunta va ser atropellada per un autobús sent traslladada a l’hospital, però no va poder superar les ferides i morir poques hores després. El Grup d’investigació d’accidents de trànsit de la Policia està elaborant l’atestat corresponent per a analitzar tots els elements i determinar les circumstàncies en què es va produir l’atropellament.