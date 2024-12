Atropellament d’un nen de 5 anys a Andorra la Vella

Una imatge d’arxiu de la roda d’una moto accidentada (arxiu)

Aquest dissabte, 30 de novembre, a la tarda, va tenir lloc un incident viari a l’altura del número 9 de l’avinguda Princep Benlloch, a Andorra la Vella, amb el resultat de dues persones ferides, una de les quals, un menor d’edat. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del sinistre de trànsit a les 16 hores d’ahir.

Els fets van produir-se quan una motocicleta amb matrícula del Principat d’Andorra va atropellar un vianant. Es tracta d’un infant, menor d’edat, de tot just 5 anys que es trobava de turisme al país amb la seva família. Tant el nen com el conductor de la moto van resultar ferits en l’accident. El motorista és un veí de les valls, de 56 anys. No ha transcendit com va venir donat l’atropellament.