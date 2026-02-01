Atropellament al Tarter amb una persona ferida

By:
On:
In: Successos
Els baixos d'un cotxe
Els baixos d’un cotxe (arxiu)

Aquesta passada nit de dissabte, 31 de gener, va tenir lloc un atropellament que es va saldar amb el balanç d’una persona ferida. L’incident viari es va localitzar a la carretera general número 2 (CG-2), concretament a la rotonda de Ransol, a la parròquia de Canillo. El servei de Policia va rebre l’avís alertant dels fets a les 22:27 hores.

Segons informen aquest diumenge fonts policials, va ser un vehicle amb matrícula espanyola el que va causar l’atropellament a la persona ferida. La víctima és un turista, un home de 27 anys que va patir ferides a causa de l’accident.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]