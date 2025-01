Atorguen cinc noves llicències per a taxis adaptats per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Parada de taxi a Andorra (SFGA)

El Govern ha aprovat l’adjudicació de cinc noves llicències per a taxis ordinaris interurbans que estiguin adaptats per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. Aquestes cinc llicències que s’han aprovat permeten incrementar la flota de vehicles d’aquesta tipologia, adaptats per a afavorir una mobilitat universal. La voluntat de l’Executiu és incrementar la quantitat de vehicles que siguin accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda.

Per això, és previst que les futures noves llicències que s’atorguin també hagin de tenir en compte aquest aspecte per a poder-les atorgar. Actualment es disposen de deu vehicles adaptats del total de setanta que hi ha actualment amb llicència.

Per a l’atorgament d’aquestes noves llicències, s’han tingut en compte diversos criteris, entre els quals l’obligatorietat que el vehicle tingui incorporada una rampa per a l’entrada al taxi.