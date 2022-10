Atorgats els premis del XVI concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas de la Casa

El comú d’Encamp ha atorgat avui dimarts els premis de la XVI edició del concurs d’embelliment floral de la parròquia que ha comptat amb cinquanta-tres participants i quatre premis fora de concurs, batent de nou el rècord de les edicions anteriors i atorgant un total de 4.325 euros en premis per a fomentar l’embelliment floral per part de la ciutadania.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el conseller d’Higiene, Medi ambient i Agricultura, Andreu Riba, acompanyats dels consellers comunals, Xavier Fernàndez i Esther Vidal, han entregat els premis als 22 guanyadors que han participat al concurs i també a 4 propietaris premiats fora de concurs. Les categories d’apartaments i pisos i la de xalets i edificis s’han ampliat amb accèssits per la qualitat de les composicions presentades.

La cònsol major ha felicitat a tots els participats i els ha agraït la seva contribució “a ser una vila florida premiada i amb un reconeixement internacional pel treball en l’espai verd urbà”. La cònsol ha destacat la participació ciutadana, com per exemple el concurs d’aquest dimarts, “per a aconseguir un entorn més cuidat”.

La cònsol major ha aprofitat l’acte per a agrair també a tot l’equip de parcs i jardins del comú d’Encamp la seva tasca “el premi com a vila florida amb quatre flors d’honor és un mèrit col·lectiu, però principalment del servei de parcs i jardins i de la ciutadania i accions com aquesta en són un bon exemple”

El conseller Andreu Riba ha destacat que el concurs afegirà algunes novetats de cara a la propera edició i ha explicat que “les flors que avui us regalem, uns pensaments taronges i liles permetran que mols balcons estiguin en concordança amb l’estil de flor que el comú col·locarà a la via pública els propers mesos”

Els premiats en les diverses categories ja es poden consultar a la web del Comú d’Encamp.