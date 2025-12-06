Atorgats els ajuts per a la mobilitat d’investigadors de 2025

El Consell de Ministres ha donat llum verda a atorgar els ajuts per a la mobilitat dels investigadors de l’any 2025. L’objectiu d’aquesta convocatòria és incentivar la mobilitat de la comunitat investigadora andorrana que contribueix, entre altres beneficis, a millorar les competències investigadores, a promoure la difusió dels resultats de la recerca i a enfortir les relacions amb altres institucions internacionals. L’import global concedit ascendeix a 8.468,79 euros.
Enguany, s’han presentat nou candidatures –una de les quals ha estat desestimada per no complir el procediment d’entrada de sol·licituds indicat a les bases de la convocatòria-. Les vuit demandes validades que han rebut un ajut de mobilitat són la major part de la modalitat 2, aquella tipologia per a participar en congressos científics, presencials o virtuals, per a prendre-hi part activament presentant comunicacions científiques. L’altra modalitat, categoritzada com a modalitat 1, és per a fer estades de recerca en centres R+D, empreses i centres de suport a la recerca.
Des de 2013, s’han rebut 115 sol·licituds, de les quals s’ha concedit el 90,43%, per un import de resolució de més de 130.000 euros.