Atorgats 19.000 euros en subvencions per a la promoció de la Seu d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana atorgar els ajuts per a la promoció del municipi d’aquest any 2021. En total, s’atorguen 14 subvencions de les 15 sol·licituds presentades.

Respecte l’atorgament d’aquests ajuts, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, remarca “la importància de seguir donant suport a l’obertura de nous establiments comercials i de negoci a la Seu, sobretot en un any tant complicat a causa de la pandèmia”. Font afegeix que “l’Ajuntament ha d’estar al costat de les persones que decideixen emprendre a la nostra ciutat, obrint negocis o millorant els ja existents, i en la mesura que es pugui aquest equip de govern municipal seguirà en aquesta línia”.

En xifres, aquestes subvencions atorgades ascendeixen a un total de 19.000 euros. Aquests 14 ajuts concedits s’engloben en les diferents línies subvencionables: 9 per a la creació de nous establiments, 4 ajuts per obertura d’establiments al centre històric, 3 per a reforma d’establiments ja oberts, 2 subvencions per a joves emprenedors, 6 per creació de valor afegit i 1 ajut traspàs de negoci.

Val a dir que alguns dels establiments ha obtingut ajuts per diferents línies subvencionables al complir diversos requisits.