Atorgades les beques per a estades a l’estranger de creadors d’arts visuals i escèniques

Una artista treballant en la seva obra (SFGA)

L’Executiu ha aprovat la concessió de la primera edició de les beques per a estades de creació a l’estranger de creadors d’arts visuals i escèniques per al 2023. Entrant al detall, s’ha concedit un ajut de 3.300 euros a Emma Regada per a fer una estada sobre performance del 30 d’octubre al 24 de novembre d’enguany a la residència Burren College of Art (Irlanda).

Laura Martínez també ha rebut una beca de 1.411,71 euros per a fer una estada d’escultura, dansa i so del 24 d’agost al 4 de setembre del 2023 a la residència Vibrations Verket de Gotland (Suècia). Finalment, Mireia Tarrés ha rebut una beca de 363 euros per a fer una estada de creació pictòrica del 17 al 23 de juliol del 2023 a Centre d’art i Natura de Farrera del Pallars Sobirà (Espanya).

L’objectiu d’aquesta iniciativa és impulsar les carreres dels artistes visuals i escènics del país, facilitar-los experiències de formació, intercanvi, creació de xarxes i generació d’oportunitats professionals a l’estranger. El programa dona resposta al Pla estratègic de la cultura 2030 i una de les accions que es recull és l’assoliment del ‘Suport estratègic’ per a fomentar la presència d’Andorra i dels seus artistes en programes d’intercanvi o en certàmens artístics internacionals.