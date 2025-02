Atles climàtic de Catalunya 1991-2020

El canvi climàtic porta a la disminució de precipitació en alguns punts (Antonio Solano. iStock/GettyImages Plus)

El darrer atles climàtic de Catalunya es va presentar la tardor de 2023. Algunes dades havien canviat amb rapidesa respecte a l’edició 1961-1990. Totes les dades són al web de Meteocat. Adreça: https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima/atles-climatic/. El resum del que fotografia l’estudi climàtic de Catalunya és que la temperatura puja amb força i sense aturador i, el règim de pluges, està canviant a molts indrets i en algunes zones sensibles del territori.

Un dels exemples més clars és al Ripollès amb una disminució de la precipitació, respecte a la trentena d’anys 1960-90. Si tenim present l’augment de població des dels 5,5 milions fins als 8 actuals, més l’augment de la temperatura, ens trobem amb una clara i notable reducció de la disponibilitat d’aigua.





Alguns dels titulars són:

En trenta anys hem passat de tenir glaçades al Pirineu uns quants mesos a l’any, a no tenir-ne gairebé cap. En trenta anys ja tenim més zones semiàrides.

En trenta anys la nostra mitjana de temperatura és de 13,1 graus, un grau més que fa trenta anys…

La precipitació mitjana a Catalunya es fixa en 680 mm/any, molt per sota de la mitjana planetària, que és de 1.000 mm/any, i una mica per sobre de la mitjana de tot l’estat, que és de 640 mm anuals.

El catedràtic en Geografia de la Universitat de Barcelona Javier Martín Vide, columna vertebral en l’elaboració d’aquest atles i, que ja va elaborar el 1960-90 fa una afirmació que evidencia la potència i velocitat dels canvis que vivim:

“Els canvis més grans els hem vist en la temperatura. I si anem a exemples concrets, un de molt clar és que al Tibidabo ja fa la mateixa temperatura mitjana que a l’Eixample de Barcelona ara fa trenta anys. La zona més fresca de la ciutat, amb la temperatura de la zona més calorosa”.

El més intel·ligent, sens dubte serà intentar mitigar i adaptar-nos. Per aquest motiu, el monitoratge del temps actual i els seus canvis és fonamental per a disposar de les eines adients per tal de tirar endavant en aquest panorama d’Emergència Climàtica.





Per Francesc Mauri