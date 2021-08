Atlàntic, de Josep Lorman Roig. Finalista Premi Nèstor Luján

Títol: Atlàntic

Autor/a: Josep Lorman Roig

Pàgines: 672

Editorial: Columna Edicions

Sinopsi:

Finalista del Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica

Una novel·la de periples humans plens de dificultats, on el valor i la tenacitat dels protagonistes obtenen la seva recompensa.

Costa occidental d’Àfrica, 1842. El capità Ferrer procedeix a la compra d’esclaus per traslladar-los al mercat de l’Havana a bord del Tritón, un vaixell de la companyia naviliera mataronina de la qual és propietari. Un dels esclaus que va a parar a la bodega del vaixell és Djembo, un noi de l’ètnia fang, intel·ligent i resignat, per qui el grumet Marc Badia sent néixer un corrent de simpatia. Però quan posa rumb a Cuba, el Tritón és interceptat per la fragata de guerra britànica Charleston, que el captura i el condueix a Freetown, on, tret del capità Ferrer i d’en Marc, la resta de la tripulació és lliurada a les autoritats colonials de Sierra Leone perquè els jutgin per tràfic d’esclaus. I és a bord del Charleston que entra en escena el jove alferes Simon Flaherty, un marí d’origen irlandès que sacrificarà una carrera prometedora a la Royal Navy per amor i sentit de la responsabilitat. A partir d’aquest moment els destins d’aquests tres personatges s’uneixen i, malgrat les separacions i les vicissituds a què cadascun ha de fer front, un sentiment profund d’amistat romandrà viu al llarg dels anys.

Una novel·la inoblidable d’amistat, amor i llibertat, de periples humans plens de dificultats, en què el valor i la tenacitat dels protagonistes obtenen recompensa.

Autor/a

Josep Lorman i Roig (Barcelona, 1948) és un geògraf i escriptor català. Usa com a noms de ploma Josep Lorman i J.L. Roig. Té una relació molt estreta amb el món de la imatge i el cinema. El 1995 obté el Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil amb “El galió de les illes Cies” i repeteix el premi el 1997 amb “El malefici dels Da”. Altres obres de literatura juvenil de l’autor són: “L’esfera maragda” i “Ebre avall”

Font: lacasadellibro