Atenció al fred i la pell amb cuperosi, així és i així l’has de cuidar

Tens molt sovint les galtes vermelles? Tens venetes vermelles en les galtes i les aletes del nas i el mentó? Si a més tens sensacions molestes, com punxades i calor, tens cuperosi i no estàs sol. Més d’un 10% de la població adulta t’acompanya amb ella i el 2% de les persones que visiten al dermatòleg ho fan per a consultar sobre aquesta. Vols saber més sobre la cuperosi i descobrir què fer per a prevenir la seva aparició o mantenir-la a ratlla? T’ho expliquem…

Les persones que s’enrogeixen amb els canvis de temperatura, a causa d’algunes emocions o per la ingesta d’alcohol o alguns aliments són les que estan més exposades a tenir cuperosi, unes fines i antiestètiques aranyes varicoses facials que apareixen en algunes zones del rostre, que poden tenir un origen genètic i sobre la qual el sol i els canvis hormonals com l’embaràs poden influir en el seu agreujament.

Així és la cuperosi

Encara que també afecta els homes, el major nombre de persones que té aquestes venetes vermelles en el rostre són dones.

Els primers símptomes es comencen a notar en l’adolescència.

Les vermellors augmenten sensiblement amb l’edat i es tornen permanents.

Encara que pot presentar-se en qualsevol tipus de pells, les que tenen més tendència a tenir cuperosi són les pells clares, fines o amb tendència seca, fràgils al sol (fototips clars).

El 56% dels casos corresponen a persones amb antecedents familiars de cuperosi, és a dir, podríem dir que és hereditari.

Una cuperosis no controlada pot desencadenar en una rosàcia, que es caracteritza en què a més d’enrogiment apareixen granets semblants als de l’acne, per això és recomanable controlar-la per a evitar, en primer lloc un problema estètic, i en segon lloc un altre dermatològic.

Les vermellors de la cara, apareixent en la primera fase per brots, es tornen permanents (és l’eritrosi). Al mateix temps, apareixen petits gots dilatats permanentment, visibles en la superfície de la pell. La cuperosi comença en els pòmuls i les aletes del nas, i després predomina sobre les galtes i el nas per a acabar per tot el rostre en alguns casos. La cuperosi pot ser frenada o marcar l’inici d’una rosàcia.

Factors agreujants

Per a contribuir a atenuar la cuperosi o prevenir la seva aparició, és important conèixer els factors susceptibles d’agreujar l’afecció. Aquests són:

Les agressions externes. Les agressions climàtiques ( fred, vent, canvi brusc de temperatura ) representen una causa permanent que agreuja les lesions. La responsabilitat de les radiacions ultraviolades (UV) i infraroges (ANAR) està demostrada: podem observar brots de cuperosi després d’exposicions al sol repetides i prolongades. També els agreugen els ambients massa càlids. Els cosmètics mal adaptats també poden agreujar el procés, així com les neteges de cutis agressives.

Factors alimentaris. Alguns aliments generen fogots com algunes espècies, te, cafè, menjars copiosos i picants. Si tens cuperosi o rojors has d'evitar també l'abús d'alcohol i de tabac.

Factors hormonals. El dèficit relatiu en estrògens podria explicar el paper agreujant atribuït a la menopausa. Els cops de calor de la menopausa afavoreixen el desenvolupament de lesions vasculars.

Tractaments de la cuperosi

El tractament de la cuperosi pot realitzar-se des de tres punts diferents:

Mesures de prevenció higiènic-dietètiques. Evitar, per descomptat, els factors agreujants que hem explicat anteriorment. Cosmetologia de la cuperosi. No s’ha de descuidar ja que els pacients que sofreixen aquesta patologia solen tenir una pell fràgil, sensible amb tendència seca. Són necessaris cosmètics d’extrema tolerància adaptats a aquest tipus de pell.

Diàriament, podem emprar una crema calmant, descongestiva que millora la microcirculació i tonifica la paret dels petits gots.

Des dels primers raigs de sol, és imprescindible una fotoprotecció d’índex elevat i perfectament tolerada.

Per a amagar les vermellors utilitzarem un maquillatge cobrent, corrector de to, associat amb un stick verd per a atenuar la vermellor.

Evitar l’ús de sabons per a la cara, l’aigua de l’aixeta amb molta calç així com les locions amb alcohol i les exfoliacions.

És recomanable l’ús d’un pa netejador, d’una llet sense aclarit i d’una aigua termal, com d’una màscara calmant i hidratant.

Tractaments mèdics i físics de diferents tipus.

Les telangièctasis es poden tractar per mitjà de:

L’electrocoagulació. El dermatòleg punxa amb una agulla molt fina cada capil·lar i deixa passar un corrent elèctric. És una tècnica senzilla però molesta i dolorosa. Està indicada quan la cuperosi està limitada.

Làsers vasculars. Gràcies als progressos realitzats en els últims anys en aquest camp, els laceris vasculars presenten diversos avantatges enfront de l’electrocoagulació: fàcil maneig, tractament de superfícies més àmplies i en gots de major calibre, menys dolorós, resultats duradors.

Altres tractaments mèdic-estètics. Consulta amb el teu dermatòleg, ell t’orientarà sobre el tractament més adequat, que molt possiblement passarà pel làser

