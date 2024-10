Atenció a la salut mental

Roser Rodríguez Jerez

Un dels problemes més evidents de la salut mental és la depressió, el sentiment de tristesa permanent i la sensació de no tenir energia per a res. L’ansietat, també, és un trastorn de salut mental que es presenta quan les persones tenen dificultat per a controlar les seves preocupacions i senten por o nervis de manera desproporcionada.

Les persones que tenen ansietat senten que és molt difícil controlar els seus pensaments, i experimenten alguns símptomes físics com palpitacions, sudoració i dificultat per a respirar. Una persona amb depressió i ansietat no sempre rep el suport que necessita per a bregar amb la seva condició i trobar solucions que li permetin tenir una millor salut mental.

És important comptar amb l’ajuda d’un professional de la salut mental si se sent que l’ansietat, a més de generar sensacions d’estrès, afecta la teva vida diària i interfereix amb les activitats que s’han de fer.

D’altra banda, també s’emmarquen en la salut mental els trastorns d’alimentació, amb el menjar, el pes i la imatge corporal. Es pot reconèixer en persones que mengen molt poc o que mengen molt -anorèxia i bulímia, respectivament- i de forma desproporcionada.

En qualsevol dels casos que esmento és necessari prendre mesures i acudir a un professional de la salut mental si es comencen a presentar alguns símptomes relacionats amb aquests trastorns. La cura de la salut mental és indispensable si es vol gaudir de tot allò que es vol fer i per a tenir una vida plena.