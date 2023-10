Astrié comparteix amb els alcaldes del Forum of Mayors reptes sobre la regeneració urbana

Al centre de la imatge, David Astrié, en la seva intervenció al Forum of Mayors, a Ginebra (Comú d’Andorra la Vella)

Andorra la Vella ha intervingut avui dimarts en la segona sessió del Forum of Mayors que té lloc al Palais des Nations, a Ginebra, i que aquest 2023 se centra en la regeneració de les ciutats. El cònsol major, David Astrié, ha compartit l’experiència d’Andorra la Vella en una taula rodona sobre les transformacions de les ciutats i en la qual han pres part representants de Braga (Portugal), Bratislava (Eslovàquia), Cugir (Romania), Jonava (Lituània), Tbilisi (Geòrgia) i Almaty (Kazahhstan).

David Astrié ha detallat les mesures que s’han desenvolupat en els darrers anys per a democratitzar l’espai públic i potenciar els desplaçaments a peu per Andorra la Vella, amb voravies més amples i espais destinats als vianants, com l’avinguda Meritxell, el carrer Callaueta, o la reforma integral de les avingudes Santa Coloma i d’Enclar per a connectar a peu Andorra la Vella i Santa Coloma. També ha fet esment del projecte del Metrominut, una experiència inspirada en el cas d’èxit de la ciutat gallega de Pontevedra, que marca les distàncies entre zones de la parròquia per a fer veure al ciutadà que es pot recórrer sencera a peu en poc menys d’una hora.

El cònsol major també ha citat altres accions, com la limitació de velocitat a 30 km/h en tota la zona urbana, i l’eliminació progressiva dels vehicles oferint el bus comunal gratuït. Alhora, ha ressaltat que en els darrers 8 anys s’ha incrementat un 30% la superfície destinada a parcs. I, ha assenyalat, des de l’administració local s’ha constatat com els esforços per a invertir en la millora de l’espai públic tenen resultat: generen interès entre els empresaris privats per a instal·lar nous negocis a la parròquia.

Pel que fa als reptes de futur, David Astrié ha parlat dels estudis de càrrega que s’estan duent a terme per a adaptar el model de creixement urbanístic de la parròquia i poder gestionar de manera correcta aspectes com els recursos hídrics.

“Hem vingut a presentar el nostre cas, però sobretot a escoltar. Les experiències que hem sentit dels altres alcaldes ens indiquen que moltes ciutats comparteixen les problemàtiques que tenim a Andorra la Vella, com les congestions de trànsit i la dependència del vehicle, l’accés a l’habitatge i les noves formes d’energia i la dependència energètica”, ha declarat el cònsol. David Astrié també ha remarcat la importància de participar en trobades internacionals com el Forum of Mayors per a poder aprendre a través dels diferents casos d’èxit, citant com a exemple les inversions fetes tant per l’administració, com pel vessant privat en matèria de cohesió social, habitatge o equipaments públics per a aconseguir ciutats on es visqui millor.





Adopció de les Recomanacions del Forum of Mayors

La jornada d’aquest dimarts s’ha tancat amb l’adopció per part de les ciutats de les Recomanacions del Forum of Mayors, segons les quals es convida els estats membres a desenvolupar polítiques centrades en la regeneració urbana, a potenciar relacions entre ciutats i treballar en xarxa, i a facilitar la participació dels governs locals en tots els processos rellevants de les Nacions Unides.