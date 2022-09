Asseguren que els youtubers que vulguin viure a Andorra haurien d’aportar un dipòsit de fins a 80.000€

Segons ha difós el diari català ARA, la situació no pinta massa bé per al col·lectiu de youtubers que volen instal·lar-se a Andorra. El digital assegura que “un dels canvis en l’arribada de nous estrangers que no siguin assalariats afecta directament als youtubers. Segons fonts properes al cas, la modificació que s’està fent per a ser ‘més selectius’ en l’arribada de nous estrangers que vinguin a treballar per compte propi és l’increment del dipòsit que han de fer per a poder desenvolupar la seva activitat a Andorra. Els youtubers es troben dins d’aquest col·lectiu”.

El mateix diari català indica que “els grups de la majoria de govern estan treballant en les modificacions que s’inclouran. La primera, i més important, és un increment de l’aportació que han de fer en un dipòsit. Fins ara, aquesta xifra estava situada en 15.000 euros, però es considera que és insuficient. En cas que un professional per compte propi acabi acumulant deutes per la seva activitat al Principat es vol un coixí que doni certes garanties per a respondre davant possibles creditors”.

Per aquest motiu, afegeix l’ARA, “l’aportació s’augmentarà fins a 50.000 o 80.000 euros, la concreció de la xifra no s’ha determinat encara, segons van apuntar les mateixes fonts”.

Un altre dels punts que segurament canviarà fa referència al mitjà a través del qual els professionals per compte propi han de treballar a Andorra. Actualment, s’ha de tenir el 30% d’una societat i es vol passar a què sigui el 50% per a tenir més garanties. El percentatge, però tampoc encara està tancat.