Assandca destinarà més de 14.000 euros a millorar la qualitat de vida de persones amb càncer

Una parada d’Assandca a la plaça Rebés (Assandca)

Durant el mes d’octubre, Assandca ha recaptat 14.396 euros que es destinaran íntegrament a les accions que l’associació impulsa per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen càncer al país. Coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Mama (19 d’octubre) Assandca va emplaçar parades a Andorra la Vella i la Massana. A més de les aportacions espontànies, en aquestes parades es podia adquirir una polsera solidària elaborada per a la ocasió per voluntàries de l’entitat.

Un accessori que també es va poder adquirir durant el mes d’octubre a diversos establiments del país. Gràcies a la complicitat i col·laboració d’aquests establiments, col·laboradors i entitats solidàries amb l’Associació Andorrana contra el Càncer s’ha aconseguit recaptar un total de 12.942 euros. Alguns d’aquests col·laboradors, a més, han impulsat iniciatives pròpies per a recaptar fons. Com és el cas d’alguns centres d’estètica i una farmàcia que oferien serveis solidaris de manicura, massatges, maquillatge, neteges facials. Aquests serveis, junt amb articles de farmàcia i els diners recaptats a les guardioles han sumat 1.454 més a la campanya.

Aquests diners permetran a l’entitat continuar proporcionant atenció diària, serveis assistencials destinats a millorar la qualitat de vida i l’autoestima de les persones afectades i contribuir a la visibilitat d’aquesta malaltia.

Assandca vol agrair la bona disposició de totes les persones, col·laboradores i entitats implicades en aquesta acció i convida a tothom a sumar-s’hi en futures ocasions.