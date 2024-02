Assandca: Consells i receptes antiinflamatòries per a potenciar la salut

Taller sobre nutrició antiinflamatòria adreçat a persones amb càncer (Assandca)

Aquest dissabte s’ha celebrat la cinquena edició de La Paella pel Mànec, consistent en un taller sobre nutrició antiinflamatòria amb consells nutricionals i elaboració de receptes en directe, pensades per a persones que estan en tractament del càncer. L’activitat ha estat organitzada per l’Associació Andorrana contra el Càncer (ASSANDCA) i conduïda per Alice Dénoyers, nutricionista especialitzada en PNI i alimentació antiinflamatòria; l’acompanyava Frank Rodríguez, CEO d’Imporex Salut, empresa andorrana distribuïdora de productes de l’àrea de la salut i el benestar.

Dénoyers ha donat pautes d’alimentació saludable especialment adreçades als pacients oncològics, encara que també són aplicables al públic general, deixant clar tant amb les seves explicacions com amb les elaboracions, que “hem de prioritzar els vegetals i els greixos saludables (com l’oli d’oliva, l’alvocat i els fruits secs), la fruita fresca de temporada i la proteïna animal de qualitat.” Aliments senzills i a poder ser de proximitat que, segons la nutricionista, formen la base d’una bona dieta antiinflamatòria i saludable, de la qual tothom se’n pot beneficiar. Alhora, i seguint aquestes premisses, Frank Rodríguez ha elaborat en directe dos tastets, dels quatre que s’han presentat als assistents, per a il·lustrar les explicacions nutricionals de Dénoyers.

L’Alice Dénoyers ha explicat també que s’ha de procurar seguir una alimentació amb aliments naturals o poc processats, i evitar els sucres refinats el màxim possible: “Els sucres afegits són un dels ingredients més inflamatoris que hi ha, i a més també generen una forta addicció si es prenen habitualment. Hi ha molta gent que, quan en són conscients i volen començar a reduir-lo els hi és molt difícil i cal anar adaptant-se a poc a poc”. La indústria alimentària sovint envia missatges que poden generar confusió respecte als ingredients, i fer passar per saludable un producte que en realitat, no ho és. Com comenta Frank Rodríguez, “molts productes indiquen al seu envàs que són sense sucre, però això no vol dir que no portin farines refinades o edulcorants”. Aquests últims, com comenta, “en excés fan malbé la nostra flora intestinal i poden confondre al cervell, potenciant encara més la dependència cap als sucres i els aliments dolços”.

Durant tot el taller, els quasi 70 participants han conegut els ingredients i les propietats de les quatre receptes elaborades gràcies al Rebost del Padrí i que tots han pogut tastar: una crema de carbassa amb pollastre, cúrcuma i gingebre; una amanida de kale i ceba vermella amb bonítol; un paté de fetge de xai amb romaní i timonets; i un batut amb coco, espinacs i alvocat.

Josep Saravia, president d’ASSANDCA, ha explicat que la finalitat de La Paella pel Mànec és fer viure als pacients de càncer experiències positives i enriquidores, on puguin aprendre consells útils aplicables a l’alimentació del seu dia a dia.