Asma per exercici físic

Realitzar un exercici físic, com córrer, pot desencadenar uns certs símptomes en les vies respiratòries similars als que provoca l’asma. És el que es denomina broncoconstricció induïda per l’exercici (BIE) o asma induïda per l’exercici.

Un broncoespasme és un estrenyiment sobtat del conducte bronquial. Es produeix per la contracció o tensió de la musculatura dels bronquis i bronquíols, la qual cosa provoca una reducció del flux d’aire igual o superior al 15%. Els símptomes del broncoespasme són: dificultat per a respirar, sibilàncies, tos, dolor en el tòrax i sensació de dispnea.

El broncoespasme pot tenir diferents causes. Entre les més freqüents està una inflamació de les vies respiratòries, una reacció al·lèrgica o una irritació per la fricció de l’aire, el refredament excessiu o l’assecament de les vies respiratòries. Aquesta última circumstància és el que es denomina broncoconstricció o broncoespasme induït per l’exercici (BIE).

La broncoconstricció induïda per exercici és un increment transitori de la resistència i la reactivitat de les vies aèries. La causa principal és el refredament de les vies aèries. La qualitat de l’aire també influeix. Si els nivells de contaminació ambiental o de concentració de pol·len són elevats, els riscos s’incrementen.





La millor manera d’evitar la BIE és prendre mesures preventives com les següents:

Abans de començar la pràctica esportiva, és fonamental realitzar una rutina bàsica d’escalfament. Després de finalitzar l’entrenament hem de dedicar un temps a baixar el ritme cardíac i respiratori progressivament.

És important intentar respirar pel nas, evitant fer-ho per la boca.

Quan la temperatura és més baixa, podem col·locar-nos una braga de coll sobre el nas i la boca.

Si els nivells de contaminació ambiental o de concentració de pol·len són més elevats de l’habitual, recórrer a una màscara durant l’entrenament.





