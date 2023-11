Títol: Asesinato en el fin del mundo (títol original: A Murder at the End of the World)

Durada: 60 minuts

Gènere: Drama, crim

Creació: Brit Marling, Zal Batmanglij

Intèrprets: Emma Corrin, Clive Owen, Harris Dickinson

Temporades: 1 Capítols: 7

Plataforma: FX Networks

A Murder at the End of the World -Asesinato en el fin del mundo en espanyol-, és una minisèrie de misteri que segueix la història d’una detectiu amateur anomenada Darby Hart. Darby i vuit convidats més són convocats per a participar en un atractiu retir en un lloc remot i enlluernador de mà d’un multimilionari solitari. Tot i això, un dels convidats a l’esdeveniment apareix mort.

Per a resoldre aquest misteri que apunta a un assassinat, Darby emprarà totes les seves habilitats detectivesques, intentant anticipar-se a un altre intent del criminal per a cobrar-se una altra vida. En el procés de recerca, Darby desentranyarà tota una marea d’interessos contraposats lligats amb aquesta mort.





