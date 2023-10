“As de Corazones”, de David Castillo, captiva el públic andorrà

L’exministra, Judith Pallarès i David Castillo en la presentació de la novel·la de l’escriptor andorrà (comunicació D. Castillo)

L’escriptor andorrà, David Castillo, va fer el ple al fòrum de l’FNAC d’Andorra la Vella en la presentació del seu llibre “As de Corazones”. En paraules d’un dels responsables de la llibreria “mai abans havia vist tanta gent en la presentació d’un llibre d’un autor que publica la seva primera novel·la”. Èxit rotund. Això és el que es va viure durant els aproximadament setanta minuts que va durar la presentació i la signatura de llibres de la novel·la “As de Corazones”.

La presentació va estar conduïda per la política i exministra, Judith Pallarés, amb una complicitat mútua que es va deixar veure durant l’acte i que va permetre als assistents riure’s amb ells, interactuar i fer preguntes a David Castillo, que va afirmar -entre altres coses- sentir-se meravellat per l’afecte de la gent i el gran acolliment que està tenint la seva novel·la.

As de Corazones és una emocionant novel·la que segueix la vida de Fran Ballester, una persona obsessionada per ser reconegut com un gran periodista de recerca, no obstant això, és algú sense principis i sense escrúpols. Fran s’intenta col·locar en el cim de la seva carrera amb la recerca d’un assassí en sèrie, però la seva vida dona un gir inesperat quan és acusat de ser l’autor intel·lectual d’una sèrie d’assassinats macabres per Adrien, el seu company de batalles, amb més sentiments cap a ell que la simple admiració professional.

A mesura que la història es desenvolupa, els personatges es veuen immersos en una xarxa de conspiracions i secrets foscos que fan que l’assassí pugui mantenir els seus crims ocults. Isabelle i Martin s’enfronten a una carrera contrarellotge per a descobrir la veritat darrere dels assassinats i descobrir qui

ha matat sense remordiment a tanta gent.

As de Corazones és una novel·la plena d’intriga, suspens i girs inesperats on la recerca d’un assassí en sèrie es barreja amb l’amor no correspost i el crim passional, la qual cosa mantindrà al lector en suspens fins a l’última pàgina. Amb una trama intensa i un estil narratiu captivador, aquesta història revela els foscos secrets que jeuen sota la superfície de l’aparent normalitat d’algunes persones i posa a prova la lleialtat, l’enginy i la valentia d’aquells que estan disposats a lluitar per la justícia i la veritat.

L’autor continuarà la seva ronda de presentacions i signatures a, Paris, Madrid, Barcelona, Sevilla, Santander i València i previsiblement la finalitzarà passat el Nadal al Institut Cervantes de Paris.