Art al Roc abaixa la persiana després de quatre anys d’activitat

El comú d’Escaldes-Engordany fa mesos que va reclamar al Govern que li retorni l’espai Art al Roc. L’edifici va ser cedit per la corporació que llavors liderava Trini Marín a l’executiu que encapçalava Toni Martí, que necessitava una alternativa a la sala d’exposicions situada a l’antiga caserna de bombers d’Andorra la Vella on s’havia d’ubicar l’edifici The Cloud.

El Govern lamenta que s’hagi comunicat aquesta decisió en un moment complicat marcat pel coronavirus. La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha explicat que “davant la manifestació que va fer el comú, la primera reacció va ser demanar quina era la nova intenció que tenien i restar a la seva disposició per treballar de la mà” i ha lamentat que “encara no hem tingut cap resposta”. En els propers dies s’hauran de deixar buides les instal·lacions. Des del ministeri es fa un bon balanç de l’espai que en quatre anys i mig ha acollit 19 exposicions d’artistes nacionals i internacionals i ha rebut més de 20.000 visites.

Sílvia Riva també ha indicat que s’està treballant per trobar una altra localització per instal·lar-hi una nova sala d’exposicions del Govern, una de les prioritats per a aquesta legislatura. La ministra no ha pogut avançar cap emplaçament, tot i que la voluntat és començar l’any que ve amb aquest nou espai cultural.

L’últim acte que ha acollit la sala Art al Roc ha estat la cloenda de l’exposició “Joan Monegal. El simbolisme estètic” que es va poder gaudir a les xarxes socials des del passat març durant el confinament.