Arrugues, de Paco Roca

Títol: Arrugues

Autor/a: Paco Roca

Pàgines: 104

Editorial: Astiberri

Sinopsi:

L’Emilio, un antic executiu bancari, és internat en una residència d’ancians per la seva família després de patir una nova crisi d’Alzheimer. Allà, aprèn a conviure amb els seus nous companys–cada un amb un quadre “clínic” i un caràcter ben diferents–i els cuidadors que els atenen.

L’Emilio s’endinsa en una rutina diària de cadència morosa amb horaris prefixats–prendre’s els medicaments, fer la migdiada, menjar, fer exercici, tornar-se’n al llit…–i en la seva lluita contra la malaltia per a intentar conservar la memòria i evitar ser traslladat a l’última planta, la dels invàlids, compta amb l’ajut de l’Ernesto, el seu company d’habitació…

Paco Roca aborda a ‘Arrugues’ temes delicats, fins ara escassament tractats en historieta, como són l’Alzheimer i la demència senil. I ho fa d’una manera intimista i sensible, amb algunes notes d’humor, però sense caure en cap moment en la caricatura. A l’aire de versemblança que es respira en el relat hi ha contribuït un acurat treball de documentació.

Paco Roca va començar a recopilar anècdotes dels pares i familiars ancians dels seus amics i va visitar residències d’ancians per a saber com s’hi viu, un material de primera mà que li ha servit per a estructurar una ficció consistent.

