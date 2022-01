Arriben les vacunes infantils contra la Covid-19

Les vacunes infantils contra la Covid-19 arribaran aquest dimarts, segons ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, cosa que permetrà iniciar la campanya de vacunació per als infants d’entre 5 i 11 anys.

Un cop més, el titular de Salut ha apuntat que cada família pot decidir amb el seu metge referent si vol o no que els seus fills rebin o no la vacuna. La pauta completa és de 2 dosis, 1 per als que hagin passat la malaltia fa més de 2 mesos. L’administració es recomana especialment als nens que tinguin un risc d’infecció greu.

La vacunació infantil es farà a la Plaça de Braus en horari de tarda, de 15 a 20 hores i el procés per inscriure’s és el mateix de sempre i ja està obert per als infants: a través de la plataforma www.govern.ad/vacunacio o al telèfon 775019.

Martínez Benazet ha explicat que aquesta vacuna no interfereix en el calendari habitual de vacunacions, i per tant no cal que passi un període determinat entre aquesta vacuna i les altres.

Administració de la 3a dosis i certificat Covid

Referint-se al Pla de Vacunació, Martínez Benazet ha recordat que a partir d’aquesta setmana els adults amb cita per rebre el vaccí hauran de desplaçar-se al centre hospitalari. El ministre ha informat que per a les persones que hagin passat la malaltia des del 5 de gener en endavant, caldrà que s’esperin cinc mesos per rebre la tercera dosi.

Paral·lelament, també ha informat que aquells que pateixin d’immunosupressió i tinguin més de 18 anys podran rebre, si volen, una dosi de reforç un cops passats 5 mesos de la darrera administració i amb recepta mèdica. En aquest cas, s’estudiarà d’una manera personalitzada cada cas per determinar-ne el nivell d’anticossos i valorar si és necessari o no que rebin aquesta dosi de reforç. Les persones amb criteris d’immunosupressió són, entre altres, les que reben un tractament de diàlisi, que han rebut un trasplantament, que realitzen quimioteràpia, tractament amb immunosupressors, teràpia biològica, esteroides sistèmics o que tenen infecció avançada o no tractada per VIH.

Finalment, el ministre de Salut ha recordat que la Unió Europea ha decidit que, a partir de demà 1 de febrer, els certificats de vacunació de les persones que només s’hagin posat dues dosis caducaran als 9 mesos de la darrera administració o d’haver passat la malaltia. En cas d’inocular-se la tercera dosi, se’ls facilitarà un nou certificat compatible.