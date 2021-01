Arriben les primeres dosis de la vacuna de Covid-19

Cap a les 18:45 hores han arribat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell les primeres 1.000 dosis de la vacuna de Covid-19.

Es tracta de vacunes de la farmacèutica Pfizer que s’han adquirit a través d’Espanya. Segons ha detallat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, a la comissió legislativa de Sanitat, les vacunes han sortit de Madrid vora les 10:45 hores y han viatjat amb un transport ultracongelat.

La campanya de vacunació començarà aquest dimecres mateix amb els professionals i residents dels centres sociosanitaris El Cedre i Clararabassa que no tenen anticossos, ha explicat Martínez Benazet. També es vacunaran alguns professionals del SAAS, aquells més exposats al virus i els que tracten amb pacients més sensibles. A partir de dijous s’anirà vacunant la resta de professionals sanitaris i també els residents i professionals de la residència l’Albó, així com professionals del Servei d’Atenció Domiciliària i d’empreses privades que ofereixen també servei d’atenció a domicili.

Pel que fa als residents i professionals de La Salita i de la Clínica Geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar, caldrà veure com evolucionen els brots. El ministre de Salut ha explicat que no es poden posar vacunes fins a tres mesos després de passar la infecció.

La voluntat és vacunar un centenar de persones diàriament, pel que en un termini d’entre 10 i 14 dies s’haurà completat la primera ronda d’aquesta primera fase de la campanya de vacunació. Passades tres setmanes es començarà la segona ronda amb el miler de dosis que es tenen reservades als laboratoris Pfizer de Madrid i que s’aniran a buscar quan sigui el moment.

El 60% de la població vacunada abans de l’estiu

Martínez Benazet ha manifestat que el 60% de la població podria estar vacunada abans de l’estiu. “Aquest és l’objectiu que ens hauríem de marcar entre tots”, ha dit als consellers generals presents a la comissió legislativa de Sanitat.

Aquest objectiu s’assolirà per l’arribada de més dosis de vacuna de Covid-19 provinents tant d’Espanya com de França, i sobretot d’aquelles que arribin a través del projecte COVAX, pel qual ja s’han assegurat 26.400 dosis. En aquest punt, el ministre de Salut ha avançat que a finals de gener l’Agència Europea del Medicament hauria d’autoritzar les vacunes d’Oxford-Astrazeneca i tot seguit ja se’n començarien a rebre.

Martínez Benazet també ha explicat que a les persones vacunades se’ls donarà un certificat perquè el puguin presentar en cas que alguna altra administració el sol·liciti a l’hora de permetre la mobilitat pel seu territori.

Preocupació de l’oposició

Per la seva part, els representants de les formacions de l’oposició han expressat la seva preocupació envers la gestió de les vacunes i la campanya de vacunació. En aquest sentit, el president de la comissió legislativa de sanitat, el conseller socialdemòcrata Jordi Font, ha explicat que la preocupació “comença a esvair-se” ja que el que preocupava la seva formació, i al seu parer també al a població, no era tant la quantitat de dosis a rebre com el “decalatge de més de tres setmanes en l’entrega“.

Per la seva banda, Carine Montaner, de Terceravia, ha expressat preocupació pel fet que la vacuna de Pfizer no hagi rebut l’aprovació per part de les autoritats pertinents en diferents països. Segons el ministre de Salut, es tracta de qüestions de caràcter burocràtic en relació al procediment científic i ha insistit que cal preguntar-se si la vacuna ens protegirà a nivell individual, al nostre entorn i què passaria si no ho féssim. Així, ha assegurat que viròlegs i epidemiòlegs apunten que sense la vacuna a l’hivern vinent estaríem en la mateixa situació que en l’actualitat.