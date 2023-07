Arriben els estudiants del XXII Campus universitari de la llengua catalana

Els estudiants del XXII Campus universitari de la llengua catalana davant el Comú d’Encamp (SFGA)

Una trentena de joves provinents de diversos països del món han arribat al país per a participar en el XXII Campus universitari de la llengua catalana, amb l’objectiu de continuar formant-se i conèixer la llengua, la història, la vida i la societat del Principat. D’aquesta manera, després de l’estada a Catalunya, l’alumnat enceta la setmana andorrana del projecte que, a banda de les 30 hores setmanals de classes de català, ofereix la possibilitat als participants d’integrar-se en el teixit social i cultural del país, amb conferències i activitats culturals i lúdiques.

De fet, els participants van assistir anit a l’espectacle Festa del Cirque du Soleil i durant els pròxims dies faran visites a diversos equipaments històrics i culturals –la Casa de la Vall, Cal Pal i Casa Cristo–, i efectuaran una sortida des del Funicamp al Llac de Pessons per a descobrir el patrimoni natural del país.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagnères, han rebut aquest dilluns els professors i els alumnes participants, originaris del Regne Unit, Cuba, Itàlia, Sèrbia, Alemanya, Canadà, Mèxic, Argentina, Xile, Rússia, Irlanda, Espanya, França, Romania, Eslovènia, dels Països Baixos i de la República Txeca.

La ministra Bonell ha destacat que el Campus “és la manera, a banda de conèixer la llengua, de descobrir les persones que formen part d’aquesta comunitat, que és Andorra, així com de conèixer els orígens i la realitat del país”.

Per la seva banda, el cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagnères, ha posat de relleu que “cada any al món desapareixen 25 llengües minoritàries. Llengües com la nostra corren el perill de desaparèixer, però iniciatives com aquesta permeten la difusió de la llengua catalana més enllà de les nostres fronteres”.





El Campus universitari

El Campus universitari va inaugurar-se formalment la setmana passada a Girona i, ahir diumenge, els estudiants van arribar a la parròquia encampadana, encarregada d’acollir-los en aquesta ocasió. Aquest serà el darrer any que la seu central del campus se situarà a Encamp, ja que cada dos anys els estudiants s’allotgen a una parròquia diferent i el comú corresponent col·labora a través de la subvenció d’algunes de les activitats que realitzen els assistents al Campus.

Aquesta iniciativa va néixer l’any 2002 gràcies al suport dels governs d’Andorra i de les Illes Balears. L’any 2003, l’Institut Ramon Llull s’hi va afegir com a organitzador conjuntament amb el Govern d’Andorra.

El projecte, que va néixer com una plataforma de difusió lingüística i sociològica útil per als joves universitaris, ha tingut sempre molt bona acollida perquè la llengua adquireix un perfil més pràctic gràcies a la renovació constant del professorat, que és escollit per l’Institut Ramon Llull i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.