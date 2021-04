Arriben 30.000 dosis de vacuna contra la COVID-19 a través del projecte COVAX

El Govern ha informat de l’arribada aquest dijous d’una nova remesa de vacunes contra la COVID-19. En aquesta ocasió, es tracta de 30.000 dosis del vaccí desenvolupat per Oxford/AstraZeneca que han arribat a Andorra a través del projecte COVAX, promogut per l’Organització Mundial de la Salut per assolir un accés equitatiu de les vacunes a tot el món. És el primer enviament que arriba mitjançant aquest mecanisme.

El Principat va signar durant l’estiu del 2020 l’acord per formar part d’aquest sistema, que assegura mitjançant el sistema de compra GAVI que tots els participants reben en igualtat de condicions –mateix preu, temps de distribució, etc.– les dosis.

L’Executiu recorda que actualment té tres vies obertes per aprovisionar-se de vacunes contra la COVID-19: a banda de l’esmentat projecte COVAX, també existeixen, amb França i Espanya, acords administratius relatiu al subministrament i trasllat de vacunes, i que s’emmarquen en les vies previstes perquè els Estats tercers europeus puguin rebre la vacuna al mateix ritme i de manera coordinada amb la resta d’Estats de la Unió Europea.

Actualment s’han administrat al país 9.669 dosis dels diferents vaccins contra la COVID-19. El pla de vacunació, que estipula l’ordre d’administració de la vacuna a la població segons fases, es pot consultar aquí:

https://www.bopa.ad/bopa/033018/Pagines/GD20210205_13_23_21.aspx

Les citacions per rebre aquestes noves vacunes es començaran a enviar avui mateix i l’administració s’iniciarà el dimarts 6 d’abril. Per tal de poder rebre el vaccí, cal inscriure’s prèviament a www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019. Fins aquest dijous s’hi havien apuntat prop de 33.000 ciutadans.