Arriba un nou front que portarà precipitacions dèbils

DIMECRES 14

mín: 4ºC | màx: 11ºC

Neu: 1.500 m L’entrada d’un nou embossament d’aire fred en capes altes de l’atmosfera ens aportarà nuvolositat abundant des de primeres hores del matí i, a partir de migdia, precipitacions de caràcter feble, tanmateix més persistents a la meitat nord.

La cota de neu se situarà a 1500 metres pel volts del migdia i a 1200 metres cap al vespre.

A la meitat nord del país hi esperem gruixos de neu nova de fins a 2 cm per sobre de 1700 metres, 5 cm a 2000 metres i fins a 10 cm per sobre d’aquesta cota.

El vent bufarà de nord-oest, entre fluix i moderat.

Les temperatures màximes no passaran d´11ºC a Andorra la Vella, 7ºC a 1.500 metres i -2ºC al Pas de la Casa.

Isoterma 0ºC a 2100 metres.