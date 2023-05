Arriba l’Escanyabocs, la “festa” de l’esport a la Seu

Imatge de l’Escanyabocs 2022 (Aj. la Seu)

La setzena edició de l’Escanyabocs, que tindrà lloc demà dissabte 20 i diumenge 21 de maig a la Seu d’Urgell, comptarà amb un total de 791 participacions globals, de les quals 248 són dones i 534 són homes. Aquesta xifra es desglossa en un total de 682 persones inscrites de manera individual (221 dones i 461 homes).

Per proves, les participacions són les següents:

MINI ESCANYABOCS 68 (23D – 45H) PEDALADA BTT 240 (20D – 220H) CURSA PER MUNTANYA 239 (71D – 168H) ESCALADA 14 (7D – 7H) MARXA NÒRDICA 88 (58D – 30H) ORIENTACIÓ 60 (30D – 30H) RAID AVENTURA 82 (39D – 43H) ESCANYABOCS DE FERRO 14 (3D – 11H)





Recollida de dorsals

Avui divendres 19 de maig, de 17:00 a 21:00 hores al Palau Municipal d’Esports.

Dissabte 20 de maig, de 08:00 a 8:30 exclusivament per a la cursa per muntanya. De 10:00 a 16:00 per a la resta de proves al Parc Olímpic del Segre.

Diumenge 21 de maig, de 07:00 a 7:30 al Parc Olímpic del Segre.





Inici de les proves

Dissabte 20/05/2023

Cursa per muntanya:

Recorregut llarg: Sortida Bus (Parc del Segre): 08:00 hores.

Sortida Cursa (Arfa): 09:00 hores.

Recorregut Curt: Sortida Bus (Parc del Segre): 08:30 hores.

Sortida Cursa (Arfa): 09:30 hores.

Cursa MiniEscanyabocs:

Sortida Bus (Parc del Segre): 09:30 hores.

Sortida Cursa (La Bastida d’Hortons): 10:00 hores.

Raid Memorial Emma Roca:

Parc del Segre 15:00 hores.

Orientació:

Parc del Segre 19:30 hores recollida targes de puntuació i briefing. 20:00 hores : Inici de la prova.





Diumenge 21/05/2023

Marxa Nòrdica:

Recorregut llarg: Sortida Bus (Parc del Segre): 07:00 hores.

Recorregut curt: Sortida Bus (Parc del Segre): 08:00 hores.

Pedalada BTT:

Sortida tots els recorreguts (Parc del Segre): 08:30 hores.

Open Escalada:

Parc del Segre: 09:00 hores.

L’Escanyabocs’23 compta amb la col·laboració de M&M Sports; Casa Rural Ca l’Isidret, BiciLab Andorra i Diputació de Lleida, i amb el suport de Rafting Parc; Ajuntament de Montferrer i Castellbò; Ajuntament de Valls de Valira i EMD de Sant Joan Fumat; Ajuntament d’Alàs i Cerc; Ajuntament de Ribera d’Urgellet; i Consell Comarcal de l’Alt Urgell.