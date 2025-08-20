Arriba la novel·la de no ficció sobre Boris Skossyreff

La presentació oficial de la primera novel·la de no ficció dedicada a la figura de Boris Skossyreff, L’estafador que va ser rei d’Andorra, tindrà lloc el dimecres, 10 de setembre, a les 19 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’obra, escrita per Jorge Cebrián i publicada en català i castellà per l’editorial andorrana Anem Editors, és el resultat d’una investigació exhaustiva de més d’una dècada que també ha donat lloc a una pel·lícula documental guardonada en diversos festivals internacionals i que estarà en cartellera als cinemes Illa Carlemany a partir del 17 de setembre.
En aquesta obra literària, Cebrián va més enllà del relat del documental: ofereix una narració rigorosa i documentada que descobreix detalls inèdits de la trajectòria vital d’aquest enigmàtic personatge, sense sortir-se del guió de la no ficció. El llibre inclou centenars de fotografies i documents originals, la gran majoria inèdits, convertint-se en una obra imprescindible per a entendre a fons la vida i les intrigues de qui, per uns dies, va coronar-se com a monarca d’Andorra.
A partir del dilluns 15 de setembre, la novel·la arribarà a totes les llibreries. Serà també una de les obres destacades de la presència andorrana a la Setmana del Llibre en Català, que comença a Barcelona el 19 de setembre, i es presentarà dins l’espai Matí d’Andorra, el dissabte 27 de setembre.