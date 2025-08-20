Arriba la novel·la de no ficció sobre Boris Skossyreff

Exemplars del llibre "L'estafador que va ser rei d'Andorra" (Anem Editors)
La presentació oficial de la primera novel·la de no ficció dedicada a la figura de Boris Skossyreff, L’estafador que va ser rei d’Andorra, tindrà lloc el dimecres, 10 de setembre, a les 19 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’obra, escrita per Jorge Cebrián i publicada en català i castellà per l’editorial andorrana Anem Editors, és el resultat d’una investigació exhaustiva de més d’una dècada que també ha donat lloc a una pel·lícula documental guardonada en diversos festivals internacionals i que estarà en cartellera als cinemes Illa Carlemany a partir del 17 de setembre.

En aquesta obra literària, Cebrián va més enllà del relat del documental: ofereix una narració rigorosa i documentada que descobreix detalls inèdits de la trajectòria vital d’aquest enigmàtic personatge, sense sortir-se del guió de la no ficció. El llibre inclou centenars de fotografies i documents originals, la gran majoria inèdits, convertint-se en una obra imprescindible per a entendre a fons la vida i les intrigues de qui, per uns dies, va coronar-se com a monarca d’Andorra.

A partir del dilluns 15 de setembre, la novel·la arribarà a totes les llibreries. Serà també una de les obres destacades de la presència andorrana a la Setmana del Llibre en Català, que comença a Barcelona el 19 de setembre, i es presentarà dins l’espai Matí d’Andorra, el dissabte 27 de setembre.

