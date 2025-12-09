Arriba la Copa del Món de velocitat per a l’equip femení de velocitat

Arriba la primera cursa de la temporada per a l’equip nacional femení de velocitat, la Copa del Món de St. Moritz, que tindrà en acció en les dues primeres jornades d’entrenament a Cande Moreno i a Jordina Caminal, tot i que les curses de divendres, dissabte i diumenge seran per a la primera. St. Moritz acull, doncs, del 10 al 14 de desembre la primera Copa del Món de velocitat femenina, amb dos descensos i un supergegant. L’equip andorrà, amb Cande Moreno i Jordina Caminal, ha estat, els últims dies, preparant aquesta cita que obre la temporada de competicions per a les dues.
Dimecres i dijous hi haurà sengles sessions d’entrenaments oficials de descens, en els quals hi participaran tant Moreno com Caminal. Les curses dels dies 12 (descens), 13 (descens) i 14 (supergegant) les farà Cande Moreno, i només en el cas que Cande Moreno entrés entre les 30 al primer descens, Jordina Caminal podria competir-hi.
Els horaris de les curses seran: el divendres, descens a partir de les 10:15h; dissabte, descens a partir de les 10:45h; i diumenge, supergegant, també a les 10:45h.
Així mateix, tot i que Caminal faci els entrenaments oficials d’aquesta WC, el debut programat en competició per a ella serà del 16 al 18 de desembre a la Copa d’Europa de velocitat, que també serà a St. Moritz i, per això, la importància de les sessions d’aquests dies.