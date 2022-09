Arriba la 3a edició de l’OTSO Trail Dog d’Encamp, el pròxim 16 d’octubre

Arriba la 3a edició de l’OTSO Trail Dog d’Encamp, que tindrà lloc el proper 16 d’octubre amb sortides i arribades al centre de la parròquia, concretament a la plaça dels Arínsols. Aquesta cursa “pet friendly” es realitza per equips: una persona i el seu gos.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha celebrat que “aquesta modalitat d’esdeveniment esportiu ens agrada moltíssim per l’especial que és sortir a córrer amb la teva mascota”. A més, “a Encamp venim apostant per a ser una parròquia pet friendly. Podem destacar, per exemple, que tenim una de les zones d’esbarjo per a gossos més grans d’Europa. I amb activitats com la trail seguim amb l’aposta ferma de treballar pels ciutadans i pels seus animals de companyia”.

Fernàndez també ha destacat que, com a novetat d’enguany, “hem volgut fer partícips als cossos especials del país (Bombers, Policia i Banders), que d’una manera o altra els tindrem presents, ja sigui corrent a la cursa uniformats o a través d’activitats”. En el marc d’aquesta participació, dissabte a la tarda es farà una exhibició a la plaça dels Arínsols per part del cos de Bombers i dels seus guies canins, que mostraran part del treball que desenvolupen en el seu dia a dia.

D’altra banda, el director de l’OTSO Trail Dog, Jordi Solé, ha explicat que una altra novetat destacable d’enguany són els recorreguts. “L’any passat teníem dues curses i les dues eren populars, de 3 i gairebé 7 km. Molta gent ens va dir que féssim recorreguts més llargs i en aquesta edició tindrem tres curses, de 7, 12 i 21 km”. Per tant, “seguim tenint una opció més de caminada, que seria la primera, i les altres dues ja són més de cursa. De fet, la de 21 ja seria per a gent i gossos més entrenats”.

A més, el recorregut de 21 km “és d’una novetat total no només a Andorra sinó també als països veïns”. Per tant, “pot acabar sent una cursa de referència tant per a Espanya com per a altres països propers, com França, país del qual ja tenim algun inscrit. També en tenim d’Aragó i el País Basc”.

Tres recorreguts: 7, 12 i 21 km

Les curses dels tres recorreguts tindran la sortida i arribada a la plaça dels Arínsols, i les hores d’inici seran: a les 8 h la de 21 km, a les 9 h la de 12 km i a les 10 h la de 7 km. L’entrega de premis i els podis es faran a les 14 h a la plaça.

Pel que fa al recorregut de 7 km, està pensat per a un públic més ampli, fins i tot, amb l’opció de fer-se caminant. El desnivell és d’uns 467 m positius i passa per Engolasters.

La modalitat de 12 km, amb un desnivell positiu de 988 m, està pensada per a un públic més preparat i habituat a les curses de trail, però que volen un recorregut més curt. Aquesta cursa passa pel Refugi dels Agols i disposa de dos avituallaments, un d’ells a la meta.

La cursa de 21 km compta amb un desnivell positiu de 1.577 m i està pensada per a un públic molt preparat i habituat a les curses de trail. La ruta passa pels Cortals i l’estany i el refugi d’Ensagents. El recorregut tindrà tres avituallaments, un d’ells a la meta.

Totes les curses compten amb categoria masculina i femenina.

Un euro de cada inscripció anirà a l’entitat GosSOS

Les inscripcions ja es poden fer per internet a través dels webs comuencamp.ad i otsosport.com fins al dia 14 d’octubre. El preu de la inscripció és de 30 euros, dels quals, un euro es destinarà a l’entitat de protecció dels animals que col·labora amb l’esdeveniment, GosSOS. L’entitat estarà present a la zona del village a la plaça dels Arínsols.

Tots els inscrits rebran un welcome pack amb material esportiu i una samarreta especial de la tercera edició de l’OTSO Trail Dog.