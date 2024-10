Arriba el ‘Shop in Andorra Festival’, la nova marca de la festa anual de les compres

El ‘Shop in Andorra Festival’ se celebrarà del 8 al 24 de novembre (Andorra Turisme)

El Shop in Andorra Festival, la nova imatge de l’Andorra Shopping Festival, arriba del 8 al 24 de novembre amb tres caps de setmana plens d’activitats, concerts i promocions. El nou concepte creatiu del festival s’alinea així amb la marca Shop in Andorra – Experts en compres, sota la qual ja s’han començat a desplegar un seguit d’accions per a promoure el sector del comerç al país. “El festival s’emmarca dins el pla comerç, que busca consolidar el país com a destí de compres a través d’accions com el Fòrum d’Experts en Compres, que donarà el tret de sortida al Shop in Andorra Festival”, ha destacat durant la presentació el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.

L’any passat, els assistents van puntuar l’esdeveniment amb una nota de 8,4, valorant especialment les promocions dels comerços, la música al carrer al carrer i la gastronomia. De fet, el 86% va manifestar que recomanaria la cita als seus amics, familiars i coneguts. A nivell turístic, les xifres no han parat de créixer: el novembre de l’any passat 661.262 persones van visitar el país, un 6,3% més que l’any anterior, quan la xifra va ser de 622.184 visitants. L’evolució encara és més evident, del 40%, si es compara amb la xifra del primer any de l’Andorra Shopping Festival, el novembre de 2013, quan el país rebia 472.223 visitants. Segons ha apuntat el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, l’esdeveniment “busca persones que venen un cap de setmana llarg al país perquè gaudeixin de tota l’experiència de comprar i que ho passin bé en entrar en una botiga”.

Al llarg dels tres caps de setmana, els carrers d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i el Pas de la Casa acolliran una cinquantena de concerts i més de 20 espectacles i tallers infantils, la meitat dels quals aniran a càrrec d’artistes del país. A més, els dissabtes, la música s’allargarà més enllà de l’horari comercial a l’after shopping del centre històric. Com no podia ser d’una altra manera, la gastronomia de muntanya també serà protagonista del 8 al 30 de novembre, amb la 18a edició de l’Andorra a Taula. “Ens agrada molt vincular el festival a les experiències. Aquest any, pugem el nivell de la comunicació i del que trobarem al festival. Els estudis diuen que la gent valora les activacions que es fan tant als punts de venda i al carrer” ha expressat la directora de màrqueting Noemí Pedra.





En marxa el pla de comerç

Una de les grans novetat d’enguany és la celebració del Fòrum d’Experts en Compres -una de les iniciatives previstes dins el pla de comerç- en què una figura destacada del sector del retail a nivell internacional oferirà una conferència destinada als professionals del comerç del país. Aquesta, però, no és l’única acció del pla de comerç que s’ha posat en marxa. Així, l’Observatori del Comerç –impulsat per la Cambra de Comerç– ha començat a funcionar; s’ha actualitzat i ampliat la secció de compres de visitandorra.com; s’està promocionant el sector a les xarxes socials d’@andorraworld i s’ha activat l’enviament de la newsletter que parla sobre les tendències actuals. Com ja es va detallar, el nou pla de comerç té com a objectius captar un perfil de client amb més poder adquisitiu; redefinir la intenció de compra; incrementar la despesa mitjana; i fomentar la diversificació de l’oferta.