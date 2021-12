Arriba el nou Citroën Ami, 100% elèctric, a partir de 7.000€ i sense carnet

100% elèctric, ultra compacte i amb una autonomia de 75 quilòmetres, així és el nou Citroën Ami, un quadricicle per a dues persones que per a ser conduït requereix només del permís AM, és a dir, el mateix que es necessita per a poder portar un ciclomotor de menys de 50 cc. És per això que està permès conduir-lo des dels quinze anys.

La seva bateria de liti es recarrega en unes 3 hores aproximadament.

Una de les característiques que més crida l’atenció, és que les portes s’obren des de dins estirant d’una tira de tela. El seu interior és molt simple i no té a penes luxes, no obstant això, té tot l’imprescindible.

El seu aspecte exterior és molt peculiar, sent totalment simètric tant per davant com per darrere, podent-se identificar tan sols pel tipus de llums que porta cada costat (de conducció o de frenat).

El més curiós d’aquest vehicle de quatre rodes al que no se’l pot anomenar cotxe, és que es poden comprar uns kits de personalització, i que s’han d’instal·lar per un mateix, entre els quals es troben el quadre de comandament o fins i tot les llandes.

Un altre aspecte molt peculiar és el fet que es pot llogar per uns 20 euros al mes, sempre i quan el període mínim sigui de 2 anys.

Està en venda online, en els concessionaris Citroën