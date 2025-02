Arriba el millor cap de setmana de la temporada a les estacions andorranes

El domini de Pal Arinsal (Grandvalira Resorts)

Sant Valentí es tenyeix de blanc aquest any i arriba a les estacions de Grandvalira Resorts en el que probablement serà el millor cap de setmana de la temporada fins ara, ja que les nevades de les darreres jornades contribueixen a millorar dia a dia les condicions de neu i els gruixos a les pistes. De fet, en la darrera setmana s’han acumulat fins a 40 cm de neu nova en alguns punts dels dominis, dels quals entre 5 i 10 cm es van acumular amb la nevada de dimecres. Entre les tres estacions, Grandvalira Resorts comptarà aquest cap de setmana amb més de 290 km esquiables amb gruixos de fins a 130 cm i acumula així dos caps de setmana consecutius espectaculars perquè els seus visitants gaudeixin del domini de neu més gran i animat dels Pirineus.

Les estacions de les valls del nord, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, funcionen al 100% amb totes les pistes i les instal·lacions obertes, conformant més de 93 quilòmetres per a lliscar i gaudir al màxim, entre els 63 km de Pal Arinsal -que disposen de gruixos de fins a 90 cm- i els 30 km d’Ordino Arcalís, amb gruixos que arriben fins als 130 cm, a més de les àrees freeride. Grandvalira, per la seva banda, també ha continuat ampliant quilòmetres esquiables i comptarà el cap de setmana amb prop de 200 km de pistes obertes amb gruixos d’entre 75 i 125 cm de neu. Segons la previsió meteorològica, el cap de setmana serà estable i, sobretot de cara al dissabte, el sol lluirà amb temperatures suaus convertint així les estacions andorranes en el destí idoni per a passar el cap de setmana de Sant Valentí.