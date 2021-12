Arriba el fred i amb ell… la cura de les mans, prepara’t per tocar el cel sense pors

Si les mans sempre han necessitat molta cura, el repte ha augmentat significativament amb l’arribada de la pandèmia. Netejar-les s’ha tornat molt més freqüent i l’ús dels gels hidroalcohòlics, alguns de qualitat dubtosa (no sempre podem triar!), s’han convertit en la rutina diària d’una pell especialment sensible a l’hivern. Notes aspror o pateixes ferides? Han baixat les temperatures i mai ha estat tan necessari donar a les mans les carícies que mereixen. Per això no et pots perdre aquesta entrada sobre la cura de mans.

El fred i les mans

Des que va arribar la pandèmia, els gels hidroalcohòlics i la rentada freqüent de les mans han provocat un augment dels èczemes irritatius. La pell experimenta una gran sequedat i en conseqüència es fan evidents les asprors, les fissures i la falta d’elasticitat i fermesa.

Carme Chorto, Assessora Científica d’Eucerin, suggereix una sèrie de pautes per a la cura de les mans:

– Empra aigua tèbia per a rentar les mans, ja que la calor afecta la capa natural d’olis que protegeix la zona.

– Recorda la importància d’assecar les mans correctament, sense fregar i a copets.

– Aposta per sabons respectuosos i que no irritin la pell.

– Intenta no abusar dels gels hidroalcohòlics. No és recomanable el seu ús més de 10 vegades al dia.

– Utilitza cremes o pomades reparadores adequades a les necessitats de la pell de les teves mans.

