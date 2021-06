Arriba al CAEE Toulouse-Lautrec, l’artista irreverent

Toulouse–Lautrec era un home físicament poc agraciat. El seu metre i mig l’acomplexava en l’ambient de l’època, un aspecte que va transcendir en la seva obra. Era en els ambients marginals on se sentia reconegut. La comissària de l’exposició, Rosa Perales, explica com “se sentia marginal en la seva pròpia societat burgesa i nobiliària”. És per això que “prenia com a models de les seves obres a aquestes persones, que troba al món del cabaret, l’espectacle i el circ”.



I en moltes de les imatges on la dona és protagonista denuncia la prostitució que el govern francès va legalitzar pel seu interès polític, generant un submon miserable per a moltes d’elles. Perales afirma que “d’alguna manera, en reflectir la vida d’aquestes persones, Toulouse-Lautrec està denunciant la mala situació d’aquestes dones”. “Al llarg de la història hi ha hagut autors que a través de l’obra gràfica han anat denunciant els mals de la societat. Ho va fer Jacques Callot, ho va fer Rembrandt, ho va fer Goya i podem considerar Toulouse-Lautrec com un denunciant de la situació en què vivia la gent pobra i marginal.”



De la mateixa manera reivindica el que estava prohibit, l’amor entre dones, i ho feia “d’una manera molt afectuosa des del punt de vista de l’observador de la intimitat”.



Cap a final del segle XIX comença a pintar escenes dels llocs que es van convertir en casa seva, com els cabarets, d’on sortiria el primer cartell del Moulin Rouge amb la Goulue de protagonista, una de les imatges més icòniques amb Jane Avril.

Toulouse–Lautrec, l’artista irreverent arriba al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany per endinsar-nos a la Belle Epoque que alguns van viure i altres van plorar. D’aquí al 25 de setembre s’han previst activitats entorn de l’exposició com un tast d’absenta, una mostra de cancan i una xerrada entorn dels prostíbuls, les dones i la sífilis.