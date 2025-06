Arriba a la Seu la 5a edició de Llegendària amb els 4 elements de la natura com a protagonistes literaris

Llegendària se celebrarà a la Seu dissabte vinent (Aj. la Seu)

Aquest proper dissabte, 7 de juny, el carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell acollirà la 5a edició de Llegendària, esdeveniment adreçat a tots els públics que fomenta la lectura, l’escriptura i la cultura literària, enguany amb més de 40 propostes totes elles gratuïtes. Tal i com han explicat aquest matí de dilluns en la presentació de Llegendària l’alcalde de la Seu i regidor de Cultura, Joan Barrera, i la regidora de Festes, Christina Moreno, els 4 elements de la natura (foc, terra, aire i aigua) seran els protagonistes literaris que decoraran el carrer dels Canonges.

Christina Moreno ha manifestat que amb aquesta cinquena edició de Llegendària “reafirmem l’aposta per la cultura i el món literari”. “El proper dissabte, el carrer dels Canonges i els seus carrers adjacents, s’ompliran de propostes que aniran entorn a la temàtica dels quatre elements amb l’objectiu d’endinsar a infants i joves i a tothom que ens visiti, a la màgia dels mons interiors i els imaginaris. Mons als quals, quasi exclusivament, hi podem arribar a través dels textos”. La regidora de Festes ha desitjat que tothom s’animi a fer turisme literari: “no només som capaços de viatjar físicament, tenim la capacitat de viatjar sense moure’ns de lloc. Això és Llegendària, un dia d’oportunitats i experiències úniques”.





La programació

Llegendària obrirà portes a les 11 del matí, des del Portal d’Andorra, amb la inauguració oficial a càrrec de la prescriptora literària ‘Mixa’, acompanyada pel personatge ‘Tonet’.

La part alta d’aquest carrer serà la ‘zona aigua’ amb jocs gegants, jocs de taula i parada de llibres, un contacontes i on els Diables de l’Alt Urgell (carrer Sant Just) oferiran l’activitat ‘El regne submergit’. La part intermèdia del carrer dels Canonges acollirà la ‘zona’ terra’ amb tallers, contacontes i la presència de mitja dotzena de llibreries; i la ‘zona foc’ amb un espai d’il·lustració (exposició d’obres), tallers, l’espai Sàhara amb una haima dinamitzada, màgia amb Ivan Fernández, i l’espai ‘La Màgia dels elements’, a càrrec de l’eLeMàgic. A més, hi haurà un breu relat per part d’alumnes dels centres educatius Albert Vives, Castell-Ciutat i La Salle, a la plaça de Sant Roc.

La part baixa del carrer dels Canonges serà la ‘zona aire’ on hi haurà l’espai familiar, adreçat a infants de 0 a 6 anys, mentre que l’espia Biblioteca acollirà contacontes, una ruta literària, concerts de la coral ‘Encoratjades’, sorteig de cues de drac (imatge de Llegendària) i el lliurament dels premis literaris Joles Sennell, entre altres propostes.

Durant tota la jornada hi haurà animació de carrer amb una cercavila de xanquers inspirada amb els 4 elements amb Alea Teatre i la dinamització del personatge ‘Tonet’.

El colofó d’aquesta cinquena edició de Llegendària serà un espectacle final protagonitzat també pel personatge ‘Tonet’, acompanyat d’una batucada amb Tambuka i Alea Teatre, a dos quarts de nou del vespre, que s’iniciarà a la ‘zona aire’.

Val a dir que per a participar en algunes de les propostes cal fer inscripció prèvia a: http://agenda.laseu.cat/llegendaria.

Llegendària, esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, compta amb la participació de més de 40 persones pertanyents a diverses entitats i associacions del municipi que el fan possible.