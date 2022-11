Arriba a Encamp l’humor de Joan Pera amb Master Xof

‘Master Xof’ és el segon espectacle que es fa enguany a Encamp en el marc del cicle de teatre de tardor. El seu protagonista és el popular actor català, Joan Pera. La representació tindrà lloc aquest mateix dissabte, 26 de novembre, a les 21.30 h, a la sala de festes del Complex encampadà. Les entrades es poden adquirir a comuencamp.ad per un preu de 12 euros.

‘Master Xof’ és una comèdia culinària per a gurmets amb el segell inequívoc de Joan Pera. L’artista traslladarà els espectadors a un restaurant ple de gom a gom, on el propietari i cap de cuina de ‘La Perdiueta Vivaracha’ acaba de saber que la seva família vol tancar i vendre el restaurant amb l’excusa d’una jubilació que mai no ha volgut.

Enfadat i decebut, Pera, es tancarà a la cuina i decidirà, sense ajuda de ningú, preparar un particular i divertit menú degustació per a demostrar que encara està en forma. Així, darrere dels fogons, amb simpatia, entre rialles i complicitats, l’artista prepararà plats d’aquells que agraden a tothom. Per sorpresa, però, es trobarà amb dos misteriosos comensals que entorpiran les seves creacions. S’haurà de retirar? O continuarà sent el cuiner de les rialles de tota la vida?