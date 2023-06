Arriba a Andorra la tecnologia NarrowBand IoT

Infografia que representa la tecnologia NarrowBand IoT (creativeart)

Andorra Telecom ha instal·lat una nova xarxa destinada als dispositius connectats que les empreses del país necessitin incorporar. La implantació de la tecnologia NarrowBand IoT, o banda estreta d’internet de les coses, contribuirà a la transformació digital d’empreses, pimes i administracions, en dotar de cobertura comunicacions específiques més rendibles pel desenvolupament de l’IoT. Això es traduirà en l’automatització de més processos, monitoratge de tasques de manera més eficient i, per tant, assolir una gestió més eficaç de les empreses.

Aquesta nova xarxa aprofita les antenes de telefonia mòbil que hi ha arreu del Principat, unes infraestructures que aporten seguretat en el servei. Una altra de les principals característiques de la xarxa NarrowBand IoT, o banda estreta d’internet de les coses, és que, en fer servir comunicacions eficients, redueix el consum energètic dels dispositius. Fet que permet ampliar enormement la durabilitat de la bateria, podent arribar a romandre operativa fins a deu anys sense necessitat d’haver-la de carregar.

NarrowBand IoT, o banda estreta d’internet de les coses, dona accés a un nombre molt alt de dispositius per a permetre que facin dades de forma esporàdica. A diferència d’altres xarxes existents, aquesta xarxa ofereix molt bona cobertura a l’interior dels edificis i subsols.

Alguns exemples d’ús d’aquesta nova xarxa per a dispositius connectats són la lectura de comptadors, control de l’enllumenat públic, sistemes d’alarmes i de control, entre d’altres.

Andorra Telecom ja oferia serveis per a dispositius connectats i aquesta nova cobertura NarrowBand IoT s’afegeix al seu catàleg de serveis.

“Aquests dispositius ja estan demostrant els seus beneficis en diferents sectors econòmics, com la logística, l’energia, l’agricultura, la ramaderia, el turisme, la banca, els recursos naturals, el transport i la sanitat. A més, permeten anticipar i prevenir incidències i ser més eficients. Per tal de garantir aquesta eficiència, cal disposar d’una connectivitat adequada, robusta i segura, com la que oferim amb la NarrowBand IoT.” Indica Carles Casadevall, cap de màrqueting de l’operadora.