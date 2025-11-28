Arrestats un home i una dona (turistes) per agredir-se mútuament i un jove per entrar droga al país

La matinada d’aquest passat dijous, el servei de Policia va detenir, en un hotel d’Andorra la Vella, una dona i un home de 37 i 24 anys, respectivament, tots dos turistes. Van ser arrestats pels agents com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. La parella es va agredir mútuament causant-se lesions al rostre i al cap.
Detingut per entrar al país amb droga
Per altra banda, aquesta setmana, un altre turista de 22 anys va ser detingut per agents del servei de l’ordre, a la frontera del riu Runer, quan accedia al país amb 0,7 grams de cocaïna i una porció de 2,2 grams d’haixix.