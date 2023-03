Un aparell de control d’alcoholèmia (iStock)

Durant els darrers dies s’ha procedit, per part de la Policia, a efectuar diferents detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues. Només durant el cap de setmana s’han arrestat un total de 4 persones per aquest motiu.

El servei de Policia indica que tots els detinguts són homes, veïns d’Andorra, d’edats compreses entre els 20 i els 59 anys d’edat, amb taxes de 0,99 a 2,34 g/l. respectivament, tanmateix un d’ells va donar positiu en el control de tòxics salivar.