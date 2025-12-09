Arrestat un home implicat en un accident tenint el permís suspès i abandonant el cotxe en el lloc dels fets

Un home de 50 anys va ser detingut, dilluns a la tarda, a Escaldes-Engordany, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per haver conduït amb el permís suspès. Havia tingut un accident de circulació amb danys materials contra un altre vehicle la nit anterior a l’altura de la rotonda de l’Aldosa, a la parròquia de la Massana, i havia fugit abandonant el cotxe al lloc dels fets.
Detinguda per incomplir una ordre d’expulsió
Per altra banda, una dona de 27 anys i no resident també va ser arrestada dilluns, al matí, a Canillo, com a presumpta autora d’un delicte contra la Funció Pública. Va ser detinguda per incomplir una ordre d’expulsió administrativa.