Arrestat per resistència a l’autoritat un jove contrabandista

Un home emmanillat (arxiu)

Aquest passat dimarts, dia 1 d’agost, quan eren les 8:30 hores, al Pas de la Casa, el servei de Policia va detenir un home que no és resident al Principat d’Andorra, de 22 anys d’edat, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. No és resident però “visita” tot sovint les valls.

L’individu és força conegut per la Policia del Pas ja que compta amb antecedents per efectuar pràctiques relacionades amb el contraban de tabac. Al voler-lo controlar, aquest, va tenir una actitud hostil envers els agents interventors i es resisteix fortament al seu control.