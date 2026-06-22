Arrestat per furtar una quinzena de permuns

Els darrers dies, el servei de Policia ha detingut un home que no és resident al Principat d’Andorra. Té 43 anys i va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni. Tenia una ordre de recerca judicial amb detenció per furts de perfums que hauria comès en dues botigues del Pas de la Casa i d’Andorra la Vella el juliol del 2025.
L’individu, segons informa el servei de l’ordre, va sostreure una quinzena de perfums valorats en més de 1.000 euros. Durant l’escorcoll, els agents li van trobar un estri que s’acostuma a utilitzar per a treure les alarmes de les peces de roba.