Arrestat després que la seva exparella el denunciés per agressió

El passat dimarts a la tarda, a Encamp, un home de 36 anys, va ser detingut pel servei de l’ordre com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després que l’hospital activés un codi lila, quan una dona es va fer visitar al centre sanitari assegurant que havia estat agredida per la seva exparella.
En un altre ordre de delictes, el servei de Policia va procedir a la detenció, aquests darrers dies, d’un home de 43 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,28.