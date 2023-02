Arrenquen les xerrades a les aules de la Setmana de la Internet Segura d’Andorra Telecom

Presentació de la Setmana de la Internet Segura a l’escola de segona ensenyança de Santa Coloma (AndorraTelecom)

Avui, 7 de febrer, se celebra el Dia de la Internet Segura. Aquesta data vol posar èmfasi en la necessitat de construir entre totes i tots una Internet més segura, més saludable i més ètica. El Dia internacional d’internet (Safer Internet Day) es va proposar per primera vegada el 2004. És un esdeveniment promogut per la xarxa INSAFE/INHOPE (Better internet for Kids) que compta amb el suport de la Comissió Europea. De llavors ençà s’ha estès de manera global i actualment se celebra a uns 170 països.

Amb motiu del dia de la Internet Segura, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i Andorra Telecom han organitzat un ventall d’activitats adreçades a alumnes, docents i famílies de les escoles del país per tal de sensibilitzar-los dels perills als que els pot exposar un mal ús d’Internet i de les xarxes, alhora que pretenen presentar-los alternatives a l’ús de les pantalles i fer que les noves generacions creixin en un entorn digital saludable i respectuós.

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior en funcions, Ester Vilarrubla, ha apuntat que “estem convençuts dels beneficis que tenen les noves tecnologies i les xarxes i, per això, les potenciem, però també hem de ser conscients dels riscos que existeixen i del bon ús que se n’ha de fer: cal informar-ne als alumnes i també a les famílies i als docents”. La ministra ha continuat: “les escoles són força segures en aquest sentit, però fora dels centres els joves també tenen connexió, no sempre supervisada, i han de ser ells mateixos els responsables”.

El director general d’Andorra Telecom, durant l’acte d’inauguració de la Setmana de la Internet Segura que s’ha desenvolupat aquest matí al centre de segona ensenyança de Santa Coloma, ha fet èmfasi en “l’objectiu que persegueix aquesta iniciativa que és la d’oferir un bon acompanyament als alumnes, docents i famílies d’Internet, videojocs, aplicacions i xarxes socials, per a garantir el benestar digital dels infants, joves i famílies del país”.

Així doncs, per a les nenes i nens de 5 anys, es lliurarà una maleta – Bagkid – que permetrà als docents sensibilitzar-los sobre la diferència entre el món virtual i el món real. Les famílies d’aquests alumnes rebran alhora una motxilla amb una Guia de jocs infantils per a un oci sense pantalles que es podran endur en les seves sortides i no proposar pantalles als seus fills i filles en els moments d’esbarjo.

El 8 de febrer els alumnes de 5è i 6è de primera ensenyança i nivells equivalents gaudiran de la xerrada Juguem bé als videojocs?, a càrrec de Richard Cabrejas professor expert en videojocs i tecnoaddiccions que els explicarà com els videojocs afecten el seu cervell i els donarà estratègies per a jugar-hi sense que els perjudiqui.

Als alumnes de segona ensenyança, Batxillerat i Formació Professional s’ofereix aquest 7 de febrer la conferència L’altra cara de les pantalles, a càrrec de Jordi Camós, expert en tecnologies digitals que els permetrà entendre com es dissenyen els jocs, les apps i xarxes socials amb l’objectiu de condicionar el seu comportament. Al mateix temps se’ls presentaran estratègies per a no caure en el parany de l’addicció a les pantalles.

Amb la finalitat que els docents puguin aprofundir en aquestes temàtiques a l’aula amb els seus alumnes se’ls enviarà dues càpsules.

Finalment, les famílies podran gaudir de tres xerrades en format presencial i telemàtic, en funció de l’edat dels seus fills i filles: el 9 de febrer, a les 19 hores, Pantalles, xumet emocional dels nostres fills i filles? (per a les famílies d’infants que tenen entre 3 i 6 anys), a càrrec de Rosa Maria Aguilar coordinadora del Programa d’Educació Audiovisual i del projecte Guay-fi; el 8 de febrer, a les 19 hores, Fem un bon acompanyament digital als nostres fills i filles (per a les famílies d’infants que tenen entre 6 i 12 anys), a càrrec de Richard Cabrejas; i el 7 de febrer, a les 19 hores, L’altra cara de les pantalles (per a les famílies d’adolescents que tenen entre 12 i 18 anys), a càrrec de Jordi Camós expert en tecnologies digitals, Ferran Jordan agent de l’àrea de delictes tecnològics de la Policia d’Andorra i Jordi Ubach responsable de l’Agència nacional de Ciberseguretat a Andorra.

L’objectiu d’aquestes xerrades és conscienciar les famílies que cal millorar el benestar digital dels seus fills i filles fent un ús satisfactori i segur de les noves tecnologies.

Aquestes xerrades es duran a terme a la sala de conferències de Morabanc. Tota la informació i les inscripcions es poden trobar a la web andorratelecom.com